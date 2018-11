Die Zahlen der Bayern-Defensive zum Durchklicken:

17 Gegentore nach 12 Spielen, Platz fünf in der Tabelle: Die Leistungen des FC Bayern in der Bundesliga liegen deutlich hinter den eigenen Ansprüchen. Selbst die Fans in der Allianz Arena brachten ihren Verdruss über die dürftigen Leistungen der Münchner zuletzt mit Pfiffen zum Ausdruck.

Trotz der Gala-Vorstellung in der Champions League gegen Benfica Lissabon ist die Lage beim FCB angespannt. Nicht unerheblichen Anteil daran hat die Defensive des Rekordmeisters.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot des FC Bayern kaufen - hier geht es zum Shop!

Mats Hummels und Jerome Boateng können nicht an die Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen. Manuel Neuer überrascht mit desaströsen Statistiken. Einzig Niklas Süle sorgt für Lichtblicke in der Defensive.

SPORT1 fasst die Zahlen von Bayerns Abwehr-Krise zusammen.