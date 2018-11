Der Werdegang der ehemaligen Bayern-Talente zum Durchklicken:

Gianluca Gaudino galt als große Nachwuchshoffnung des FC Bayern, im Alter von 17 Jahren debütierte er unter Pep Guardiola in der Bundesliga. "Er hat es verdient, hier zu sein", lobte der Katalane im Anschluss.

Der Youngster kam in der Folge auch in der Champions League zum Einsatz, ein Jahr später ging es allerdings zurück in Bayerns zweite Mannschaft.

Gaudino wechselte in die Schweiz zum FC St. Gallen und im Anschluss zu Chievo Verona nach Italien, wo ihm der Durchbruch aber verwehrt blieb.

Wie SPORT1 aus dem Umfeld des 22-Jährigen bestätigt bekam, hält sich der derzeit vereinslose Gaudino nun bei Borussia Mönchengladbach fit. Am Dienstag durfte der ehemalige Junioren-Nationalspieler bei einem Test der U23 mitwirken und erzielte prompt einen Treffer.

Dass er einen Profivertrag bei den Fohlen bekommt, ist nach derzeitigem Stand allerdings unwahrscheinlich, die Zukunft des einst so hoch gehandelten Mittelfeldspielers ist offen. SPORT1 zeigt, was aus den ehemaligen Bayern-Talenten wurde.