Franck Ribery fällt immer wieder als Hitzkopf auf. Nach dem Spiel in Dortmund geriet der Franzose mit einem Reporter aneinander.

Der Franzose Patrick Guillou, Experte in Diensten des katarischen Senders beIN Sports, hatte seinen Landsmann für dessen Leistung im Topspiel am Samstag kritisiert, ihm unter anderem die Mitschuld an zwei Gegentoren gegeben.

Ribery war darüber not amused. Er soll Guillou angegriffen und sogar mehrmals geohrfeigt haben. Der FC Bayern und der Sender haben inzwischen bestätigt, dass es einen Vorfall gab.

