FC Bayern: Die Zahlen des Leistungsabfalls

Die Bayern stehen im DFB-Pokal-Achtelfinale und befinden sich klar auf Achtelfinal-Kurs in der Champions League - so weit, so gut. Doch in der Bundesliga liegen sie nur auf Platz drei, die Leistungskurve zeigt deutlich nach unten. Frust, Unzufriedenheit und Ratlosigkeit machen sich vermehrt unter Verantwortlichen und Spielern breit

© Credit: SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago