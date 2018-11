Uli Hoeneß hatte zuletzt mehrfach über seinen Rücktritt als Präsident beim FC Bayern gesprochen.

Jetzt äußerte er konkrete Anforderungen, die ein potentieller Nachfolger erfüllen müsse. In einem Interview auf dem Youtube-Kanal des FC Bayern Basketball erklärte der 66-Jährige, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen würden. "Diese Kombination - soziales Verhalten, Menschen zu mögen, Hochleistungssport betrieben zu haben und wirtschaftliche Zusammenhänge zusammenfügen zu können - ist das Anforderungsprofil für so einen Job."

Für Hoeneß sowie die Mitglieder im Aufsichtsrat der Münchner sei elementar, dass der erste Mann aus dem Fußball komme. "Im Gegensatz zu einem normalen Management erwarten Spieler und der Trainer schon, dass du mit ihnen über die Hauptsache, nämlich den Sport, auf Augenhöhe diskutierst", sagte der Bayern-Präsident.

Hoeneß spricht über Rücktritt

Hoeneß ist als Präsident noch ein Jahr im Amt. Ob er noch einmal antritt, ließ er im Interview offen. "Das kann man nicht so ganz genau sagen. Ich meine, ich bin jetzt 66, bin noch ein Jahr gewählt. Wir haben ja eine spezielle Situation beim FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge wird ja auch in den nächsten Jahren aufhören. Wir zwei sind natürlich schon sehr wichtig für den Verein", lautete sein Statement. Deshalb sei es die wichtigste Aufgabe, in den nächsten Jahren eine Nachfolge-Regelung zu finden, die dem Verein ein ruhiges Fahrwasser bringe, so der 66-Jährige.

Bis man beim FC Bayern eine gute Lösung gefunden habe, bleibe Hoeneß: "Irgendwann ist Ende. Je eher, desto besser."