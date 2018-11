Bittere Nachrichten für Mark Uth: Der Nationalspieler hat sich bei der 0:3-Niederlage seines FC Schalke bei Eintracht Frankfurt offenbar schlimmer verletzt.

Der 27-Jährige war in der 54. Minute ausgewechselt worden. Für ihn kam Jewgeni Konopljanka. Uth erlitt in dem Spiel ohne gegnerische Einwirkung eine "schwere strukturelle Muskelverletzung". Das teile der Verein laut Internetportal Der Westen mit.

Uth droht Ausfall für Länderspiele

Damit steht Uth Bundestrainer Joachim Löw für die Duelle mit Russland am 15. November in Leipzig und vier Tage später in seinem Wohnzimmer in Gelsenkirchen in der Nations League gegen den Erzrivalen Niederlande nicht zur Verfügung.

Uth hatte erst im Oktober sein Debüt bei Joachim Löw gefeiert. Uth war der 100. Debütant in der Ära Löw. Für Schalke schoss er erst in der vergangenen Woche beim 3:1-Sieg gegen Hannover 96 sein erstes Tor. Löw hatte am vergangenen Freitag 24 Akteure für diese beiden Spiele nominiert. Die Nationalmannschaft trifft sich im Laufe des Montags in Leipzig.