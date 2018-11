Hertha BSC muss für die restliche Hinrunde auf Javairo Dilrosun verzichten.

Der 20 Jahre alte Flügelstürmer zog sich bei seinem Debüt für die niederländische Nationalmannschaft am Montag gegen Deutschland (2:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Das bestätigten die Herthaner am Dienstag und teilten mit, dass Dilrosun in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Dilrosun war erstmals für die Elftal berufen worden und im abschließenden Spiel der Nations League zur Pause eingewechselt worden. Nur 22 Minuten später musste er angeschlagen wieder ausgewechselt werden.

Dilrosun wechselte im Sommer von der U23 von Manchester City zur Hertha. In zehn Bundesligaspielen gelangen dem Offensivspieler zwei Tore und drei Vorlagen.