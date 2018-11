Torwart Jonathan Klinsmann vom Bundesligisten Hertha BSC ist kurzfristig vom US-Verband für das Spiel gegen England am Donnerstag in London nominiert worden.

Das twitterte Hertha am Dienstag.

Der 21 Jahre alte Sohn des früheren US-Nationaltrainers Jürgen Klinsmann spielt seit 2017 beim Hauptstadtklub, kam aber noch zu keinem Bundesliga-Einsatz.

Die USA treten zunächst am 15. November in England an und treffen fünf Tage später auf Italien.