Niko Kovac beim FC Bayern München - die Chronik

Niko Kovac steht vor entscheidenden Spielen beim FC Bayern. Verlaufen die Partien gegen Benfica Lissabon (ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos ab 2015 Uhr auch im Fantalk im TV auf SPORT1) und am Wochenende in Bremen nicht nach Wunsch, könnte seine Zeit beim FC Bayern schon zuende gehen. Dabei hatte es so gut angefangen. SPORT1 blickt zurück.

© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock