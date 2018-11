Die Pressestimmen zum Topspiel Borussia Dortmund - FC Bayern:

Der Bundesligagipfel zwischen Borussia Dortmund nun den FC Bayern München hat nicht nur in Deutschland die Fußballfans in seinen Bann geschlagen. Ein starker Rekordmeister aus München vor allem in der ersten Spielhälfte, ein noch stärkerer Tabellenführer aus Dortmund nach dem Halbzeitpfiff - die Partie erfüllte sämtliche Qualitätsansprüche.

SPORT1 zeigt ausgewählte Pressestimmen aus dem In- und Ausland zum Dortmunder 3:2-Erfolg.