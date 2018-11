Rudi Völler hat die Kritik von Ralf Rangnick an Bundestrainer Joachim Löw gekontert und gegen den Trainer von RB Leipzig gestichelt.

Rangnick hatte zuvor moniert, es seien zu wenige Spieler von RB für die anstehenden Länderspiele gegen Russland und die Niederlande nominiert worden. (Länderspiel: Deutschland - Russland am Donenrstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

"Jeder hat gesehen, was unsere Jungs gebracht haben. Von Leverkusen sind drei Spieler dabei, von uns einer. Da muss man nicht mehr viel sagen", äußerte Rangnick seinen Unmut nach dem 3:0-Sieg von RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen bei Sky.

Völler: "Löw weiß schon, was er zu tun hat"

Der Sportvorstand von Bayer Leverkusen konnte sich daraufhin eine Spitze in Richtung Leipzig nicht verkneifen. "Ich wusste gar nicht, dass sie drei deutsche Spieler in der Mannschaft haben. Deswegen ist die Kritik jetzt ein wenig überraschend", konterte Völler und ergänzte: "Herr Rangnick soll Bayer Leverkusen aus solchen Kommentaren bitte rauslassen und auf seine eigene Mannschaft schauen. Jogi Löw weiß schon, was er zu tun hat."

Die Partie gegen WM-Gastgeber Russland kommenden Donnerstag findet ausgerechnet in Leipzig statt. Timo Werner steht als einziger Spieler des Bundesliga-Dritten im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Löw sagte Leipzig-Besuch ab

Vor allem Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann, der in seinem 100. Pflichtspiel für RB am Sonntag sein zweites Bundesligator erzielen konnte, haben in den vergangenen Monaten mit ansprechenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Löw hatte ursprünglich geplant, sich das Spiel im Stadion anzuschauen, musste seinen Besuch jedoch aufgrund einer Erkältung absagen.