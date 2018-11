Die Saison begann mit einer Blamage, doch Sportvorstand Michael Reschke machte sich "wenig Sorgen", als der VfB Stuttgart am 18. August gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock scheiterte.

Und der Trainer sagte nach dem 0:2 beim Drittligisten: "Das Ergebnis wird uns nicht umhauen". Nein? Der VfB ist Tabellenletzter in der Bundesliga und Tayfun Korkut bereits durch Markus Weinzierl ersetzt.

Geduld zahlt sich bei Eintracht aus

Für Eintracht Frankfurt begann diese Saison sogar mit zwei Desastern. Erst ein 0:5 im Endspiel um den Supercup gegen den FC Bayern, danach ein 1:2 beim Viertligisten SSV Ulm. (Bundesliga: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Der neue Trainer Adi Hütter bat damals tapfer um Geduld: "Wir müssen eine neue Mannschaft aufbauen. Das geht alles nicht von heute auf morgen." Und nun? Ist die Eintracht Tabellensiebter, in der Europa League gut dabei und Hütter noch Trainer.

Es sei "normal", dass nicht alles gleich rund laufe, wenn ein neuer Trainer kommt, sagte Markus Weinzierl am Donnerstag über die Eintracht. Am Freitag treffe der VfB nun aber auf Frankfurter, die "in einem Lauf sind", die eine "tolle Entwicklung hinter sich haben".

In der Tat: Nach eher schwierigen Wochen hat die Eintracht fünf Siege und ein Remis aus den vergangenen sechs Pflichtspielen vorzuweisen.

Hütter ändert sein Team im Vergleich zum Last-Minute-Remis beim 1. FC Nürnberg nur auf einer Position: Sebastien Haller kommt für Mijat Gacinovic ins Spiel. Damit ist der Frankfurter Traumsturm mit Haller, Ante Rebic und Luka Jovic wieder komplett.

Trainerwechsel bei Stuttgart noch ohne Erfolg

Beim VfB hat der Trainerwechsel vorerst nichts bewirkt, nach den folgenden Debakeln gegen Borussia Dortmund (0:4) und bei der TSG Hoffenheim (0:4) macht sich Abstiegsangst breit.

"Es ist nicht angenehm", sagt Weinzierl, "in so einer Situation zu stecken", seine Mannschaft brauche deshalb jetzt "kleine und große Erfolgserlebnisse", um sich da rauszukämpfen. Gegen die Eintracht müsse deshalb auch "der Rasen brennen".

Weinzierl kennt kritische Situationen wie diese aus seiner Zeit beim FC Augsburg, er betont deshalb: "Wichtig ist, dass man ruhig bleibt, dass man nicht nur Schwächen und Niederlagen sieht."

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt kaufen - hier geht es zum Shop

Weinzierl: "Brauchen klaren Plan"

Und doch bleibt auch Weinzierl erst mal nur: Hoffnung. Ja, sagt er, "wir haben den Ansatz, erst mal unsere Defensive zu stärken", und ja, "wir brauchen einen klaren Plan, eine klare Struktur, wir haben daran auch gearbeitet in dieser Woche".

Dortmund und Hoffenheim, das sei auch "nicht trainerfreundlich gewesen", es gebe "definitiv leichtere Einstandsgegner", sagte Weinzierl, aber: Das Ganze sei auch "kein Wunschkonzert".

Das Spiel gegen Frankfurt sei die nächste "schwere Aufgabe", aber jetzt sei auch mal "die Mannschaft gefordert": Jeder Spieler müsse zeigen, "dass er zurecht Spieler des VfB Stuttgart ist", betont Weinzierl, der für den gesperrten Emiliano Insua den lange verletzten Dennis Aogo in der Startelf bringt.

Plan in Frankfurt geht bisher auf

Aus Frankfurt sind derartige Sätze trotz ähnlich miserablem Saisonstart und einem durchwachsenen September nicht zu hören.

Der Plan, den Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner mit der Verpflichtung von Adi Hütter sowie ihren Transfers verfolgt haben und verfolgen, er geht bislang auf.

Allerdings muss Frankfurt im Spiel beim VfB Stuttgart auf den Spanier Lucas Torro verzichten. Der 24-Jährige sei noch nicht fit, sagte Trainer Adi Hütter. Der Mittelfeldspieler litt zuletzt an Schambein-Problemen.

So können sie VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player

Liveticker: SPORT1