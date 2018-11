Unterstützung für Markus Weinzierl: Der frühere Bundesliga-Profi Halil Altintop wird zunächst bis Weihnachten den Trainerstab des VfB Stuttgart um Chef Weinzierl ergänzen. Das gab der Tabellenletzte am Dienstag bekannt.

Der 35-Jährige werde "für individuelle Maßnahmen zuständig sein", hieß es in einer Mitteilung der Schwaben. Altintop, der im Sommer seine Profikarriere beendet hatte, stand am Dienstag bereits mit Weinzierl auf dem Platz.

Altintop: "Weinzierl bringt die Qualität mit"

Der neue Chefcoach hat mit dem VfB seine ersten drei Spiele ohne eigenes Tor verloren. Altintop glaubt aber an die Wende, wie er am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 versicherte: "Ich bin überzeugt davon, dass sie mit Markus Weinzierl einen Trainer bekommen haben, der die Qualität mitbringt, der authentisch ist und der auch die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, so dass sie für ihn durchs Feuer geht."

Altintop hat unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg gespielt. In seinen vier Jahren beim FCA war Weinzierl drei Jahre lang sein Coach.