Die Briten in der Bundesliga zum Durchklicken:

BVB-Star Jadon Sancho verzaubert mit seinen Tore und Vorlagen die Bundesliga. Auch Reiss Nelson von der TSG Hoffenheim zählt zu den Shootingstars der Saison.

Was sie außer ihres Talents noch gemeinsam haben? Sie sind beide 18 Jahre jung und kommen aus England.

Es ist ein neuer Trend in der Bundesliga, da britische Supertalente in der Premier League kaum an Spielpraxis kommen. Einige Spieler von der Insel hatten allerdings schon vor ihnen Bundesliga-Luft geschnuppert.

SPORT1 zeigt die Briten, die in der Bundesliga für Furore sorgten oder sich aber als große Fehlgriffe erwiesen.