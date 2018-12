Bundesliga: FC Bayern, Gladbach, Schalke LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern München gastiert am 15. Spieltag beim Tabellen-Nachzügler aus Hannover (Bundesliga: Hannover 96 - FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Ausgangslage vor der Partie ist klar:

Die Gäste reisen nach zuletzt zwei Erfolgen in der Bundesliga mit Rückenwind an, die Niedersachsen stecken dagegen angesichts von nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen tief im Abstiegssumpf. (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Verzichten müssen die Münchner in den restlichen drei Bundesligaspielen bis zur Winterpause jedoch auf Altstar Arjen Robben. Robben hat wegen muskulärer Probleme bereits fünf der jüngsten sieben Pflichtspiele verpasst.

"Wir werden ihm die Pause geben, die er braucht. Es bringt nichts, in eine größere Verletzung hineinzulaufen", sagte Kovac über den 34-Jährigen.

Gladbach will Platz zwei behaupten

Mit einem Sieg in Hannover könnte der FC Bayern den Druck auf den Tabellenzweiten aus Mönchengladbach erhöhen. Die Borussen wollen im Auswärtsspiel gegen Hoffenheim jedoch ebenso wichtige Punkte mitnehmen (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Duelle gegen Hoffenheim sorgten in den vergangenen Jahren stets für Spektakel. 23 Tore fielen dort bei den letzten vier Fohlen-Aufritten.

Am nächsten Spieltag kommt es dann zum Borussen-Duell - die Borussia aus Gladbach mit einem Sieg gegen die Borussia aus Dortmund den Rückstand in der Tabelle verringern. Doch aktuell gilt der ganze Fokus dem Kracher in Hoffenheim.

Augsburg will Negativtrend stoppen

Am Samstag empfängt der FC Augsburg FC Schalke 04 in der WWK Arena (Bundesliga: FC Augsburg - FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Der FC Augsburg möchte beim Spiel gegen den FC Schalke die aktuelle Negativspirale beenden. Zuletzt gab es vier Pleiten hintereinander.

Der direkte Vergleich geht mit neun zu einem Sieg eindeutig an Schalke.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Brenet, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Grifo - Joelinton, Kramaric

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lang, Elvedi, Jantschke, Wendt - Strobl - Neuhaus, Stindl - Traore, Hazard - Plea

Schiedsrichter: Benjamin Cortus



VfB Stuttgart - Hertha BSC

Stuttgart: Zieler - Beck, Baumgartl, Kempf, Insua - Ascacibar, Gentner - Castro - Dons, Gonzalez - Gomez. - Trainer: Weinzierl

Hertha: Jarstein - Lazaro, Lustenberger, Torunarigha, Plattenhardt - Duda, Maier - Leckie, Mittelstädt - Ibisevic - Selke

Schiedsrichter: Sascha Stegemann



Hannover 96 - Bayern München

Hannover 96: Esser - Korb, Anton, Wimmer, Albornoz - Haraguchi - Schwegler, Walace - Asano - Wood, Füllkrug

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Sören Storks



Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Sobottka - Zimmer, Bodzek, Stöger, Raman - Lukebakio

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, Günter - Haberer, Koch - Gondorf, Frantz - Waldschmidt - Petersen

Schiedsrichter: Harm Osmers



FC Augsburg - Schalke 04

FC Augsburg: Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Baier, Max - Hahn, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason

FC Schalke 04: Fährmann - Caligiuri, Naldo, Sane, Oczipka - Rudy, Schöpf, Serdar - Harit, Teuchert, Konopljanka

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

