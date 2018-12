Bundesliga: Joker machen BVB und Gladbach stark Joker treffen so oft wie nie zuvor - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Dortmunds Paco Alcacer glänzt in dieser Saison als Super-Joker © Getty Images

Dortmund und Gladbach führen die Tabelle an - auch wegen ihrer Super-Joker. Die Einwechselspieler sind in dieser Bundesliga-Saison so wichtig wie noch nie.