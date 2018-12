Der FC Bayern ist wieder in der Spur. Dem Rekordmeister gelangen zuletzt zwei Pflichtspielsiege in Folge. Gegen den 1. FC Nürnberg soll am Samstag der dritte Sieg her. (Bundesliga: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Nach den vergangenen Misserfolgen hat Trainer Niko Kovac zuletzt einige Dinge geändert. Er sei, betonte Kovac, "in der Ansprache zur Mannschaft klarer und deutlicher geworden".

Und das, was er in den letzten Tagen mitzuteilen hatte, dürfte einigen Münchner Stars überhaupt nicht gefallen haben. Kovac hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister zunächst einmal die Rotation abgeschafft. Nationalspielern wie Mats Hummels oder Javi Martinez droht in den nächsten Wochen weiterhin die Bank. Es ist eine Maßnahme mit reichlich Konfliktpotenzial.

"Rotation wird es in der Form nicht mehr geben, weil es nicht so funktioniert hat. Rotation wird stattfinden, aber nur dann, wenn einer verletzt oder total am Boden ist. Für die, die hinten dran stehen, ist das nicht angenehm, aber jeder muss damit klar kommen. Es ist egal, wer es ist", sagte Kovac vor dem 190. bayerisch-fränkischen Derby am Samstag Nürnberg in aller Deutlichkeit.

Kovac plant keine Wechsel

Der 48-Jährige kündigte vor der brisanten Partie gegen den Club erstmals schon am Tag vorher an, dass er bei seiner ersten Elf im Gegensatz zum 2:1 in Bremen keine Wechsel plant. Hummels und Martinez saßen gegen Werder nur auf der Bank. Hummels sei zuletzt ja auch "krank gewesen. Die Mannschaft hat es gegen Benfica und Bremen sehr gut gemacht, deshalb werde ich da auch nicht wechseln", betonte Kovac.

Auch der angeschlagene Arjen Robben, dessen Einsatz gegen den FCN offen ist, müsste sich demnach gedulden. Kingsley Coman und Thiago sind nach längeren Verletzungspausen noch nicht bei 100 Prozent. James und Corentin Tolisso fehlen weiterhin. Er habe allen Profis zu Saisonbeginn "die nötigen Minuten gegeben", so Kovac. Nun gebe es eben Situationen, "in denen es nicht so läuft und man als Trainer umdenkt".

In dieser Form soll es auch gegen den Club keine böse Überraschung geben - wie gegen die vermeintlich Kleinen Augsburg (1:1), Freiburg (1:1) und Düsseldorf (3:3). "Wir nehmen das ernst und wollen ganz klar gewinnen", unterstrich Kovac.

Dagegen hofft FCN-Trainer Michael Köllner beim klar favorisierten FC Bayern auf das "Perfect Game". Sein Team müsse "überragend verteidigen und einen Gegner erwischen, der sein Spiel nicht so auf den Platz bringt - und du brauchst ganz, ganz viel Spielglück", sagte Köllner.

Die Münchner und den Club würden "Galaxien" trennen. "Wir sind nicht nur Außenseiter, sondern eigentlich ohne Chance", meinte Köllner - und dennoch: "Es spielen viele Menschen Lotto, obwohl sie wissen, dass die Chance auf einen Sechser minimal ist. Sie haben trotzdem eine Riesenfreude daran. Und genauso fahren wir nach München. Wenn wir unsere Dinge auf den Platz bringen, besteht eine minimale Chance."

Wirbel um Werner-Zukunft in Leipzig

Bei RB Leipzig ist die Zukunft von Stürmerstar Timo Werner mal wieder Thema Nummer eins vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg. (Bundesliga: SC Freiburg - RB Leipzig, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Ralf Rangnick, zurzeit Trainer und Sportdirektor in Personalunion bei RB, überraschte am Donnerstag mit einer sehr optimistischen Prognose über einen Verbleib des Torjägers in der Messestadt. Es sei "hoffentlich spätestens zur Winterpause so weit, dass Timo seinen Vertrag bei uns verlängert".

"Ich bin fest davon überzeugt, dass Timo auch in den kommenden Jahren perfekt bei uns aufgehoben ist", sagt Rangnick. Er sei sich zudem sicher, dass es auch für den Spieler "überhaupt keinen Grund gibt, über irgendwas anderes nachzudenken". Und was ist mit den mächtigen Bayern? Rangnick antwortet ganz entspannt: "Ich mache mir eher über unsere Transferoffensive Gedanken als über die der anderen Vereine."

Auch Werners Sturmkollege sieht seine Zukunft in Leipzig. "Ich habe mit Leipzig noch viel vor", sagte der Däne, der am Sonntag im CHECK24 Doppelpass zu Gast ist, im exklusiven SPORT1-Interview.

Mit einem Sieg beim Sport-Club aus Freiburg könnte Leipzig zudem seinen Platz vor dem Rekordmeister aus München festigen.

Freiburg dagegen hat für das Spiel schon einen klaren Plan. Gegen Leipzig gehe es laut SC-Trainer Christian Streich vor allem darum, "die Tempi zu brechen, mitzugehen und Konter zu unterbinden". Dass die Sachsen zuletzt immer besser in Form kamen, hat der 53-Jährige registriert. "Natürlich gab es Phasen, in denen es angenehmer gewesen wäre gegen Leipzig zu spielen. Aber wir haben vor niemandem Angst", sagte er: "Wir haben ein Heimspiel und wollen einen großen Kampf bieten."

Die weiteren Partien in der Übersicht:

Bayer Leverkusen - FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

FC Schalke - Borussia Dortmund (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

