Vergleich der BVB-Herbstmeister 2010 und heute zum Durchklicken:

Acht Jahre ist es her, dass im späteren Meister Borussia Dortmund letztmals ein anderer Klub als der FC Bayern die Herbstmeisterschaft holte. Seitdem ging der Herbsttitel immer an den Rekordmeister, bis der BVB am Samstag diese Serie brach.

Wie unter Jürgen Klopp damals steht auch dieses Mal bereits am 15. Spieltag fest, dass Dortmund als Tabellenführer in die Winterpause gehen wird - und auch sonst häufen sich die Parallelen.

Mit Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek, Shinji Kagawa und Mario Götze stehen vier Spieler auch heute noch oder wieder im Kader - und auch sonst gibt es einige Parallelen.

SPORT1 vergleicht die beiden Herbstmeister-Teams des BVB.