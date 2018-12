Die Einzelkritik Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach zum Durchklicken:

Borussia Dortmund feiert kurz vor Weihnachten einen enorm wichtigen Sieg in der Bundesliga. Durch das 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach distanzieren sie die Fohlen auf neun Punkte.

Jadon Sancho brachte die Schwarz-Gelben in der 42. Minute aus spitzem Winkel in Führung. Weltmeister Christoph Kramer glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Marco Reus stellte die Weichen in der 54. Minute nach klasse Zuspiel von Götze auf Sieg.

Beim BVB glänzte vor allem die Offensive um Marco Reus. Gladbach offenbarte Schwächen in der Abwehr

SPORT1 mit der Einzelkritik zum Spiel.