Der FC Augsburg hofft vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen auf Torjäger Alfred Finnbogason (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Augsburg im LIVETICKER). Der isländische Nationalspieler werde am Freitag "voraussichtlich wieder ins Training einsteigen. Alfred will unbedingt spielen, aber hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen", sagte Trainer Manuel Baum am Donnerstag.

Der FCA-Coach will "absolut nichts riskieren. Wir werden ihn nicht zu früh reinschmeißen, sondern nur, wenn er 100-prozentig fit." Der Stürmer, der in seinen sechs Liga-Einsätzen in dieser Saison sieben Tore erzielt hat, fehlt seit einigen Wochen wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich.

Der FCA ist seit vier Spielen ohne Sieg und hat die letzten drei Spiele verloren. "Wir müssen jetzt auch mal ein Tor erzwingen. Wenn wir das schaffen, werden auch wieder Punkte dabei herauskommen. Es geht nicht um Aktionismus, sondern wir handeln aus Überzeugung", sagte Baum.