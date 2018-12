FC Schalke 04: Die Gründe für den Absturz

Das Derby hätte für Schalke 04 ein Wendepunkt in der Saison werden können. Stattdessen ging das Duell mit dem BVB mit 1:2 verloren. Es war bereits die achte Niederlage. Damit hat Königsblau bereits eine Pleite mehr auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison - und das am 14. Spieltag!

