RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Stream & Ticker

Alle Konzentration auf die Bundesliga bei RB Leipzig nach dem Fast-Aus in der Europa League: Dazu wäre ein Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) Gold wert.

"Wir wollen uns für die Champions League qualifizieren, das sind unsere Festwochen", sagte Rangnick. In der Europa League sind dagegen die Chancen auf das Weiterkommen nach dem 0:1 (0:0) am Donnerstag beim Bruderklub Red Bull Salzburg nur noch gering.

Mit dem Duell gegen erwartet seine Mannschaft am Sonntag ein "echtes Spitzenspiel", wie Rangnick sagte. Der Coach hofft, dass sein Team an die guten Leistungen zuletzt in der Bundesliga anknüpfen kann. In den letzten elf Spielen hatte es nur eine Niederlage gegeben.

RB-Trio steht vor Comeback

Die Chancen stehen gut, dass das zuletzt verletzte Mittelfeldtrio mit Kevin Kampl, Diego Demme und Marcel Sabitzer rechtzeitig vor dem Hit zurückkehrt. "Es besteht die Möglichkeit, dass alle drei Spieler Sonntag wieder fit sind", sagte Rangnick am Freitagnachmittag. Man wolle aber noch das Abschlusstraining am Samstag abwarten. Emil Forsberg (Adduktorenverletzung) wird auf jeden Fall weiter fehlen.

Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking wird in der Innenverteidigung wohl auf Tony Jantschke und Nico Elvedi setzen. Jantschke ersetzt wie schon beim 4:1 gegen Hannover 96 am letzten Spieltag Nationalspieler Matthias Ginter, der sich einen Kiefer- und Augenhöhlenbruch zugezogen hat und für den Rest der Hinrunde ausfällt.

Ginter-Ausfall trifft Gladbach

"Matze Ginter hat bislang eine herausragende Saison gespielt bei uns. Deshalb trifft uns sein Ausfall", sagte Hecking am Freitag. Außerdem stehen den Fohlen der frühere Weltmeister Christoph Kramer (Außenbandverletzung im Sprunggelenk) sowie Mamadou Doucoure (Muskelbündelriss im Oberschenkel) nicht zur Verfügung.

Gegen Leipzig haben die Gladbacher von vier Pflichtspielen bislang keines gewonnen, auch deshalb tritt Hecking die schwierige Auswärtsaufgabe mit Respekt an. "Im Moment sind wir eine Spitzenmannschaft. Wir müssen aber auch am Sonntag wieder beweisen, dass wir eine Spitzenmannschaft bleiben können", sagte Hecking: "Wir gehen diese Aufgabe mit viel Selbstvertrauen an."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Demme, Ilsanker - Sabitzer, Bruma - Poulsen, Werner - Trainer: Rangnick

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Jantschke, Elvedi, Wendt - Strobl - Neuhaus, Stindl - Hazard, Plea - Raffael. - Trainer: Hecking

So können Sie Leipzig - Gladbach LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de