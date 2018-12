Schalke 04 - Bayer Leverkusen LIVE: Bundesliga im TV, Stream, Ticker

Auf Schalke steigt das Duell der Enttäuschungen der bisherigen Saison.

Vizemeister Schalke 04 empfängt als Tabellen-13. Bayer Leverkusen, die auch nur auf Rang elf stehen. Die Schalke sind seit drei Spielen ohne Sieg und leiden vor allem unter ihrer Offensivschwäche. Nur drei Bundesligisten haben weniger Tore erzielt. Leverkusen gewann auch nur zwei der vergangenen sechs Partien. (Bundesliga, 16. Spieltag: FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Herrlich mit dem Rücken zur Wand

Das Problem der Werkself ist dagegen eher die Defensive. Nur die vier Schlusslichter kassierten mehr Gegentreffer als die Truppe von Cheftrainer Heiko Herrlich, der immer mehr mit dem Rücken zur Wand steht. (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Herrlich ging weit zurück in der Menschheitsgeschichte, als er Einblicke in sein Seelenleben gewährte. "Ein Neandertaler geht morgens raus aus der Höhle zum Jagen und blendet alle Gefahren und Unwägbarkeiten aus. Sonst könnte er nicht rausgehen. Ähnlich ist es für einen Trainer", kommentierte der Coach die jüngsten Spekulationen um seine Ablösung beim ambitionierten Werksklub.

Schalke ist Bayer-Lieblingsgegner

In Gelsenkirchen ist Bayer seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege), nur 18 der 68 Liga-Vergleiche gingen verloren. Verzichten muss Bayer beim Tabellen-13. laut Herrlich allerdings "höchstwahrscheinlich" auf Kapitän Lars Bender (Oberschenkelbeschwerden).

Personell gibt es bei den gebeutelten Schalkern zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer: Innenverteidiger Matija Nastasic kehrt nach seiner Gelbsperre im Vergleich zum 1:1 in Augsburg zurück. In Guido Burgstaller (Sehnenverletzung), Breel Embolo (Mittelfußbruch) und Nationalspieler Mark Uth (Aufbautraining) fehlen die prominentesten Angreifer. So werden die jungen Cedric Teuchert und Steven Skrzybski eine Chance bekommen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Stambouli, S. Sane, Nastasic - D. Caligiuri, McKennie, Oczipka - Harit, Bentaleb - Skrzybski, Teuchert

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Jedvaj - Baumgartlinger, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Brandt - Volland

So können Sie das Spiel FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de