Die Bundesligisten haben im kommenden Jahr zwei Tage mehr Zeit, um Spieler zu verpflichten.

Die DFL bestätigte am Donnerstag auf dpa-Anfrage eine entsprechende Sky-Meldung, wonach die Sommer-Transferperiode 2019 in Deutschland erst am 2. September enden wird.

Da der normale Stichtag 31. August im nächsten Jahr auf einen Samstag fällt, räumte die DFL den Klubs zwei Tage mehr Zeit ein. Zuletzt wurde 2014 das Ende des Transferfensters nach hinten verlegt.