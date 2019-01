Die Karriere von Julian Nagelsmann zum Durchklicken:

Als Julian Nagelsmann Anfang 2016 die TSG 1899 Hoffenheim als Cheftrainer übernahm, war er gerade einmal 28 Jahre alt und damit der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten.

In seiner ersten halben Saison verhinderte er den Abstieg der Kraichgauer. Von da gab es für Nagelsmann nur eine Richtung - nach oben. Zweimal in Folge erreichte die TSG die Top Vier, in dieser Saison spielte Hoffenheim das erste Mal Champions League.

Der nächste Karriereschritt Nagelsmanns steht schon fest, im Sommer wird er Trainer von RB Leipzig. Zum Rückrundenauftakt feiert wer sein 100. Bundesliga-Spiel als Trainer - mit 31 Jahren. SPORT1 zeigt den Werdegang des jüngsten Bundesligatrainers aller Zeiten.