Der neue Trainer Peter Bosz hat sich beim Bundesligisten Bayer Leverkusen mit einem Testspielsieg eingeführt. Die Werkself bezwang den niederländischen Zweitligisten Twente Enschede am Dienstag mit 4:0 (2:0).

Gegen Enschede trafen Lucas Alario (32.), Dominik Kohr (39.), Kevin Volland (58.) und Leon Bailey (78.).

Bosz hatte das Traineramt in Leverkusen nach seinem erfolglosen Engagement bei Borussia Dortmund vom entlassenen Heiko Herrlich übernommen.

Mit seiner neuen Mannschaft trifft der 55-Jährige zum Rückrundenauftakt am 19. Januar auf Borussia Mönchengladbach. Zuvor steht am Freitag ebenfalls in Leverkusen ein Doppeltest gegen PEC Zwolle (erste Liga Niederlande) und Preußen Münster (3. Liga) an.