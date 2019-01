Der Vergleich von BVB und Bayern zum Durchklicken:

Noch immer hat Borussia Dortmund sechs Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Hält sich dieser auch über den 19. Spieltag hinaus? Der BVB empfängt am Samstag Kellerkind Hannover 96 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Münchner erwarten am Sonntag den VfB Stuttgart zum Süd-Duell (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Was den Bayern Sorge bereiten könnte: Der BVB hat nach 18 Spieltagen bereits 45 Punkte. Mit dieser Ausbeute zu diesem Zeitpunkt wurde bisher jedes Team Meister.

Jedoch zweifelt beim Tabellenzweiten in München niemand daran, den Abstand auf die Schwarz-Gelben nicht doch noch aufholen zu können. Mut machen den Bayern vor allem ihre zuletzt eingefahrenen sechs Bundesliga-Siege in Folge. Was spricht noch für die Münchner? Und was für Dortmund? Was zeichnet die Giganten derzeit aus? SPORT1 wirft einen genauen Blick auf die wichtigsten Daten und Statistiken.