Die Winterpause ist vorbei, endlich rollt der Ball in der Bundesliga wieder.

Am 18. Spieltag stehen gleich einige Kracher auf dem Programm. Den Anfang macht Rekordmeister FC Bayern München. Am Freitag geht es für den aktuellen Titelträger gegen die TSG Hoffenheim (Bundesliga: Hoffenheim - FC Bayern am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Bayern wollen nach der unbefriedigenden Rückrunde die Jagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund aufnehmen.

Der BVB hat seinerseits am Samstagabend gleich einen ganz schweren Brocken vor der Brust. RB Leipzig lädt zum Topspiel zum Auftakt der Rückrunde (Bundesliga: RB Leipzig - BVB am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Leipziger kämpfen ihrerseits als aktueller Vierter um die Qualifikation für die Champions League. Außerdem empfängt Bayern Leverkusen mit dem neuen Coach Peter Bosz Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Leverkusen - Gladbach am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Überflieger der Hinrunde wollen Rang drei festigen und Bosz seinen Einstand verderben.

Anzeige

SPORT1 hat die Faktern zu den Topspielen des 18. Spieltages.

TSG Hoffenheim - FC Bayern München

Durch zwei Bälle auf dem Spielfeld waren die Münchner bei ihrem bislang letzten Auftritt in Sinsheim so irritiert, dass sie das 0:1 kassierten und am Ende 0:2 verloren. So gewann Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann, der zum 100. Mal in einer Bundesligapartie auf der Bank sitzt, seine beiden Heimspiele gegen den FC Bayern zu Null, jeweils nach 1:0-Führung zur Pause.

Bei den Treffen im Kraichgau schoss noch nie ein Team mehr als zwei Tore. Zwei Mal siegte der Rekordmeister dort 2:1 durch ein Tor in der 90. Minute. Die Hoffenheimer erzielten in den letzten fünf Duellen jeweils das 1:0, feierten aber noch nie einen Kopfballtreffer und verschossen beide Elfmeter gegen die Münchner. 1899 weist mit zehn Spielen die derzeit längste Serie ohne Niederlage auf. Zuletzt verbuchten die Kraichgauer aber den Vereinsrekord von sechs Unentschieden in Folge. Sie sind so seit acht Pflichtspielen sieglos.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot des FC Bayern kaufen - hier geht es zum Shop!

In den letzten neun Runden gerieten sie nie 0:1 in Rückstand. Sie sind in Sachen Torschüsse (311) und Torchancen (142) das führende Team der Liga, jeweils vor den Bayern, die es auf 299 Schüsse und 130 Chancen brachten. Während Hoffenheim mit 13 Treffern zwischen Minute 46 und 60 den besten Start in die zweite Halbzeit aufweist, ist der FC Bayern mit 16:7 Toren und elf Pausenführungen die erfolgreichste Mannschaft des ersten Durchgangs.

Die Bayern sind seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, erzielten in den letzten 15 immer das 1:0 und gewannen die letzten fünf Ligapartien. Franck Ribery schoss drei ihrer letzten vier Ligatore, und Joshua Kimmich bereitete die Hälfte der letzten acht Ligatreffer vor. Torwart Manuel Neuer ist seit 417 Ligaminuten ohne Gegentor. - Hinrunde: 1:3

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 2 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen – 9:12 Tore

Gesamtbilanz 2 Siege, 5 Unentschieden, 14 Niederlagen – 18:47 Tore

Letzter Heimsieg: 2:0 am 9.9.17

Letzte Heimniederlage: 1:2 am 22.8.15

Letzte Elfmeter: Hoffenheim (2/0): Gnabry am 27.1.18 (Ulreich hält) - Bayern (2/2): Lewandowski am 24.8.18

Letzter Platzverweis: Hoffenheim (1): Szalai am 22.11.14 - Bayern (1): Boateng am 22.8.15

Aktuelle Hoffenheimer Schützen gegen München: Szalai (3), Demirbay, Kramaric, Nordveidt

Bayern-Schützen gegen Hoffenheim: Lewandowski (8), Robben (6), Müller (5), Ribery (4), Boateng, Coman, Gnabry, Hummels, Wagner

Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach

13 Monate nach seiner Entlassung in Dortmund kehrt Peter Bosz auf die Bundesligabühne zurück. Seinen bislang letzten Heimsieg und gleichzeitig größten Erfolg feierte er am 23. September 2017 mit einem 6:1 gegen Gladbach. Sein neuer Klub verbuchte gegen die Fohlen mit 68 die zweitmeisten Heimpunkte und sowohl zu Hause (77) als auch insgesamt (137) die meisten Treffer.

Vier der letzten fünf Duelle gewann die Werkself, zwei davon mit fünf Toren. Die Gladbacher siegten nur in einem der letzten sechs Spiele in der BayArena und erzielten lediglich in zwei der letzten 13 Duelle den ersten Treffer. In den letzten drei Saison-Gastspielen verzeichneten sie insgesamt nur einen Punkt und ein Tor auf der Habenseite. In den letzten fünf Runden trafen sie in der ersten Halbzeit nur einmal, kassierten aber im zweiten Durchgang insgesamt nur ein Gegentor.

Mit 25 Toren waren die Borussen nach der Pause mehr als doppelt so oft erfolgreich wie Bayer (zwölf Tore). Die Leverkusener gewannen ihre letzten drei Heimspiele und drei der letzten vier Ligapartien. Die Elf vom Niederrhein verbuchte mit elf die meisten Treffer aller Klubs aus Standardsituationen, die Werkself kassierte mit zehn die meisten Gegentore nach ruhenden Bällen. – Hinrunde: 0:2

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 20 Siege, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen – 77:46 Tore

Gesamtbilanz: 27 Siege, 26 Unentschieden, 20 Niederlagen – 137:108 Tore

Letzter Heimsieg: 2:0 am 10.3.18

Letzte Heimniederlage: 2:3 am 28.1.17

Letzter Elfmeter: Bayer (7/5): Kießling am 24.8.13 - Gladbach (7/6): Hofmann am 25.8.18

Letzter Platzverweis: Bayer (7): Castro am 15.10.11 - Gladbach (3): Oude Kamphuis am 15.4.06

Aktuelle Bayer-Schützen gegen Gladbach: Brandt (2), Pohjanpalo (2), Volland (2), Alario, Aranguiz, Bailey, S. Bender, Tah, Weiser

Borussia-Schützen gegen Leverkusen: Herrmann (6), Johnson (3), Raffael (3), Stindl (3),Hofmann (2), Jantschke, Traore

RB Leipzig – Borussia Dortmund

Marco Reus erzielte am 3. März beim 1:1 in Leipzig zum dritten Mal in Folge das einzige Tor des BVB und bewahrte seinen Klub damit auch im zehnten Spiel unter Trainer Peter Stöger vor einer Niederlage. Reus bescherte den Westfalen damit auch den bislang einzigen Punkt und den einzigen Treffer aus den Gastspielen bei den Bullen.

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick verlor fünf seiner sechs Heimspiele gegen Dortmund. Der Herbstmeister bezog in seinem letzten Gastspiel mit 1:2 in Düsseldorf die einzige Saison-Niederlage, hatte aber die vorherigen fünf Auswärtspartien gewonnen. Bei seinen letzten fünf Siegen schoss der BVB jeweils zwei Tore (vier Mal zum 2:1, einmal zum 2:0). Lediglich beim 0:0 in Hannover am 1. September blieb der erfolgreichste Angriff der Liga ohne Torerfolg. Elf Punkte holten die Dortmunder durch Treffer in den letzten 20 Minuten.

Die zu Hause ungeschlagenen Bullen gewannen mit der besten Abwehr der Liga ihre letzten vier Heimspiele mit zwölf Toren und verloren zu Hause erst einmal eine Halbzeit: beim 3:2 gegen Bremen zum Abschluss der Hinrunde. Leipzig und Dortmund erzielten vor der Pause den Liga-Bestwert von 16 Toren und kassierten im zweiten Durchgang mit acht bzw. neun die wenigsten Gegentore. Timo Werner war in den letzten drei Heimspielen fünf Mal erfolgreich. Während der BVB 14 Jokertore verbuchte, traf für RB nur zwei Mal ein Einwechselspieler. - Hinrunde: 1:4

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 1 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen – 2:1 Tore

Gesamtbilanz 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen – 6:8 Tore

Letzter Heimsieg: 1:0 am 10.9.16

Letzte Heimniederlage: Keine

Letzte Elfmeter: BVB (1/1): Aubameyang am 14.10.17 - Leipzig (1/1): Augustin am 14.10.17

Letzter Platzverweis: BVB (1): Sokratis am 14.10.17 - Leipzig (1): Ilsanker am 14.10.17

Aktuelle Leipziger Schützen gegen Dortmund: Augustin (3), Poulsen, Sabitzer

BVB-Schützen gegen Leipzig: Reus (2), Dahoud, Witsel