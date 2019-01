Nach knapp acht Wochen Verletzungspause ist Dan-Axel Zagadou am Mittwoch ins Mannschaftstraining des Bundesliga-Spitzenreiters Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Der Innenverteidiger absolvierte Teile der Einheit mit der Team. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Somit steht Trainer Lucien Favre bald eine weitere Option in der Defensive zur Verfügung. In den vergangenen drei Partien war Mittelfeldspieler Julian Weigl in die Innenverteidigung gerückt. Der 19-jährige Zagadou hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am 1. Dezember (2:0) eine Fußprellung zugezogen.