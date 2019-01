Ondrej Duda spielt eine herausragende Saison für Hertha BSC. Beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg avanciert der Slowake mit einem Doppelpack einmal mehr zum entscheidenden Mann auf Seiten der Hertha - er gewinnt damit nicht nur das Spiel für seine Mannschaft, sondern auch eine kuriose Wette.

Vor der Saison hatten Duda und Teamkollege Salomon Kalou eine spezielle Abmachung getroffen: Der 33-jährige Ivorer hatte seinem Mitspieler eine Rolex-Uhr versprochen, wenn er mindestens acht Saisontore erzielen würde.

Nach seinem Doppelpack gegen Nürnberg steht Duda bereits nach 18 Spieltagen bei neun Treffern - und Kalou muss seine Wettschulden einlösen: "Acht waren ausgemacht, er hat aber neun. Ich glaube, wir sollten noch einmal darüber verhandeln", witzelte der Hertha-Stürmer nach der Partie, fügte aber an: "Deal ist Deal. Er kriegt die beste und kann damit machen was er will."

Duda will Rolex spenden

Wettsieger Duda machte bereits klar, dass er die Luxus-Uhr nicht behalten wolle: "Ich brauche keine Rolex, ich werde sie dann weiter verschenken. Ich möchte das Geld lieber spenden", sagte der 24-jährige der Bild.

Somit wird aus einer kuriosen Wette eine gewinnbringende Aktion für den guten Zweck. Wie hoch die Spendensumme letztlich ausfällt ist noch offen. Das Sortiment der Schweizer Uhrenfirma Rolex beginnt im mittleren vierstelligen Bereich, die teuersten Modelle kosten über eine Million Euro.