Der Trainercheck im Abstiegskampf zum Durchklicken:

Hannover 96 hat auf die sportliche Misere reagiert und sich nach der 1:5-Niederlage bei Borussia Dortmund von Trainer Andre Breitenreiter getrennt.

Als Nachfolger kehrt Thomas Doll zurück in die Bundesliga: Der 52-Jährige war in Deutschland zuletzt bis 2008 beim BVB tätig, seither trainierte er Mannschaften in der Türkei, in Saudi-Arabien und in Ungarn.

Aber wie steht es um die anderen Trainer im Tabellenkeller? Wessen Stuhl wackelt noch bedenklich, welchem Coach droht womöglich die nächste Entlassung?

Anzeige

SPORT1 macht den Trainercheck im Abstiegskampf.