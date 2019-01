Die Erkenntnisse aus dem BVB-Trainingslager in Marbella zum Durchklicken:

Der BVB hat seine Rückrundenvorbereitung im spanischen Marbella absolviert. An der Costa del Sol holte sich das Team von Trainer Lucien Favre den nötigen Feinschliff für den Meisterschaftskampf in der Rückrunde.

Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Favre schwärmten von traumhaften Bedingungen in der spanischen Sonne. Doch nicht alle Spieler konnten an allen Einheiten teilnehmen. Hinter einigen wichtigen Akteuren steht noch ein Fragezeichen vor dem Rückrundenstart am kommenden Samstag gegen Leipzig.

Andere Spieler, die in der Hinrunde nicht so zum Zug kamen, überzeugten dagegen, teilweise in ungewohnter Rolle. SPORT1 hat die Erkenntnisse des Trainingslagers.