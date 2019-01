Dortmunds Erfolgsfaktoren zum Durchklicken:

Bildergalerie Die beeindruckenden Zahlen des BVB gegen RB Leipzig 13 Bilder

Mit dem 1:0-Sieg in Leipzig setzt der BVB zum Rückrundenstart der Bundesliga direkt ein Ausrufezeichen. Bayerns 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim genügt nicht, um die Borussia zu verunsichern.

Besonders beeindruckend: Dortmund ist in der laufenden Saison gegen die Spitzenteams bislang ohne Verlustpunkte geblieben. Die Spiele gegen Bayern (3:2), Gladbach (2:1), Leipzig (4:1/1:0) und Frankfurt (3:1) wurden allesamt gewonnen.

Dabei glänzt der BVB in einer echten Bewährungsprobe einmal mehr als Kollektiv, in dem einige Spieler herausragen. Dortmunds großes Plus: Selbst Ausfälle wie Marco Reus oder Manuel Akanji schwächen die Schwarz-Gelben nicht merklich.

Anzeige

SPORT1 zeigt, wie nicht nur die vermeintlichen Leistungsträger glänzen.