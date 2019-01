Nach dem gelungenen Start in die Bundesliga-Rückrunde will Borussia Dortmund gegen die in der Krise stehenden Niedersachsen von Hannover 96 nachlegen. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Hannover 96, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Das Team von Trainer Andre Breitenreiter steckt tief im Abstiegskampf, nur das bessere Torverhältnis trennt Hannover von Platz 18.

Spannend beim BVB ist vor allem die Personalsituation in der Abwehr. Der gegen Leipzig fehlende Ömer Toprak hat zuletzt wieder trainiert. Ist er wieder eine Option? Oder muss Julian Weigl wieder in der Innenverteidigung aushelfen? Dan-Axel Zagadou dürfte wie Manuel Akanji noch keine Alternative sein. Reicht es auch beim Kapitän Marco Reus zum Comeback? Der fiel zuletzt mit Bänderdehnung aus.

SPORT1 tickert die Pressekonferenz mit BVB-Trainer Lucien Favre LIVE.

+++ Zorc zum Hannover-Spiel +++

"Im Hinspiel hat Hannover uns ordentlich Probleme bereitet. Wir brauchen die ganze Konzentration, wie wir sie in Leipzig auch hatten."

+++ Favre zur möglichen Reus-Rückkehr +++

"Marco Reus hat die ganze Woche trainiert. Es geht ihm sehr gut."

+++ Toprak und Philipp angeschlagen, Zagadou fällt aus +++

"Man muss bis morgen abwarten, ob beide einsatzbereit sind. Es ist aber gut, dass beide im Training sind. Zagadou ist im Lauftraining, fällt aber definitiv für Samstag aus."

+++ Es geht los +++

Lucien Favre begrüßt die anwesenden Journalisten.

+++ BVB grüßt von Platz eins +++

Borussia Dortmund konnte durch den 1:0-Erfolg bei RB Leipzig den Vorsprung an der Tabellenspitze halten. Sechs Punkte beträgt der Abstand auf den FC Bayern, der auf dem zweiten Platz rangiert.

+++ Herzlich Willkommen +++

Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des BVB vor dem Spiel gegen Hannover 96.