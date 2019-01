Eintracht Frankfurt hat die Rekordmarke von 67.500 Vereinsmitgliedern erreicht. "Damit sind wir gemessen an der Mitgliederzahl Sechster in der Bundesliga und konnten seit der letzten Versammlung mehr als 17.000 Neumitglieder begrüßen. Eine einmalige Steigerung", sagte Präsident Peter Fischer bei der Mitgliederversammlung am Montagabend.

2015 habe der Verein noch 30.000 Mitglieder gezählt, so Fischer, der betonte: "Kein Verein ist im letzten Jahr stärker gewachsen." In den kommenden Wochen werde der Klub den VfB Stuttgart überholen und Rang fünf übernehmen.