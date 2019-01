Der Rückrundenstart ist gelungen, am Sonntag will der FC Bayern nachlegen: Am Sonntag bestreitet der Rekordmeister sein ersten Rückrunden-Heimspiel. (Bundesliga: FC Bayern München - VfB Stuttgart, Sonntag 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Gegen Hoffenheim spielten die Münchner in der ersten Halbzeit teils überragenden Fußball. Diese Halbzeit sei der Anspruch des FC Bayern, erklärte Kovac nach dem Spiel.

Zum Rückrundenstart setzte er auf das Innenverteidiger-Duo Niklas Süle/Mats Hummels, Jerome Boateng blieb nur ein Platz auf der Bank. Vertraut er auch gegen Stuttgart auf dieses Duo? Und wie sieht die Verletzungssituation aus?

Anzeige

Der SPORT1-Ticker der Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Kovac über James +++

"James ist ein Top-Fußballer. Ein toller Junge. Das gilt aber für alle anderen auch. Man muss sich im Training anbieten. Das heißt nicht, dass er weniger macht. Im Gegenteil."

Wir haben letzte Woche mit Leon auf der Zehn richtig gelegen. Aber ich werde und kann niemandem etwas versprechen. Auch bei den Innenverteidigern muss ich mich ja entscheiden. Alle trainieren top. James hat es gegen Hoffenheim gut gemacht."

+++ So reagieren die Bayern-Spieler, wenn sie nicht in der Startelf stehen +++

"Wenn man beim FC Bayern spielt, muss man damit rechnen, dass es einen Top-Mann trifft. Der eine frisst es in sich hinein, der andere zeigt es. Deutsche sind sachlicher, Südamerikaner dagegen emotionaler", sagte Kovac.

+++ Kovac sieht wenig Gründe, seine Aufstellung zu ändern+++

"Diejenigen, die gespielt haben, haben es sehr gut gemacht. Das ist für die anderen, die hinten dran sind, ist es schwierig. Wir werden zusehen, dass wir uns so aufstellen, dass wir den Gegner unter Druck setzen können", erklärte Kovac.

+++ Hoffnung auf ein baldiges Robbery-Comeback +++

"Ich gehe davon aus, dass Frank und Arjen Anfang nächster Woche wieder integriert werden. Ich hoffe, gegen Leverkusen einen oder beide wieder im Kader zu haben."

+++ Kovac schläft wieder ruhiger +++

Auf SPORT1-Nachfrage, ob er inzwischen wieder ruhiger schlafe, antwortete Kovac: "Man schläft ruhiger mit weniger Stress. Aber man steht immer unter Druck. Ich setze mich auch selbst unter Druck. Ich habe den allerhöchsten Anspruch an mich selbst."

+++ Kovac lobt den BVB +++

"Dortmund ist eine sehr talentierte Mannschaft mit einigen Stützpfeilern. Wenn sie mal wackeln, fallen sie nicht um. Das hat man gegen Leipzig gesehen. Aber die Saison ist noch lang. Sechs Punkte sind nicht viel. Sie haben viele Stärken, aber auch Schwächen."

+++ Kovac schiebt Sanches-Transfer einen Riegel vor +++

"Ich habe klipp und klar gesagt, dass Renato nicht geht, obwohl PSG sehr interessiert war. Er macht es im Moment sehr gut. Ich möchte ihn nicht abgeben. Dass PSG Probleme im Mittelfeld hat, ist nicht unser Problem."

Angesprochen auf einen möglichen Tausch von Sanches und Adrien Rabiot sagte er: "Von einem Tausch höre ich zum ersten Mal. Renato wird bei uns viele Spiele machen. Wir werden jeden Spieler brauchen. Wir haben ja in der Hinserie gesehen, wie es ist, wenn Spieler ausfallen. Wir dürfen unseren Kader nicht verkleinern."

+++ Kovac über die Jagd auf den BVB +++

"Ich spiele lieber früher, lieber am Freitag am besten. Wir müssen jetzt nachziehen. Es gilt, Woche für Woche Punkte abzuknabbern. Wir müssen auch ein paar Tore mehr schießen."

+++ Kovac über Bayerns Probleme in der zweiten Halbzeit +++

"Wenn man führt, denkt man vielleicht, dass man das Spiel schon nach Hause gebracht hat und ein, zwei Gänge runterschalten kann, mit den Kräften haushalten kann. Das zeigt, dass das in der Bundesliga nicht geht. Das haben wir gegen Hoffenheim gesehen."

+++ Kovac über den Gegner Stuttgart +++

"Der VfB hat eine gute Mannschaft. Letzte Saison haben sie hier 4:1 gewonnen. Wir müssen Druck machen, aber wir dürfen niemanden unterschätzen. Wenn wir so ins Spiel gehen wie in Hoffenheim, gehe ich davon aus, dass wir gewinnen."

+++ Kovac bei Gnabry optimistisch+++

"Serge hat wieder mittrainiert. Den Eindruck, den er gemacht hat, lässt mich positiv für Sonntag sein. Wir hoffen, dass er zu hundert Prozent einsatzfähig ist." Ribery und Robben fallen dagegen weiter aus.

+++ Boateng fraglich für Stuttgart +++

"Boateng hat sich heute erkältet abgemeldet", erklärte Kovac zum Beginn. Auf SPORT1-Nachfrage erklärte er: "Bei Jerome müssen wir schauen. Die Blutwerte waren heute nicht gut. Er bekommt alles an Medikamenten, was er braucht."

+++ Herzlich Willkommen +++

Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart.