Niko Kovac startet mit seinem 29-köpfigen Kader gleich voll durch.

Um 16.10 Uhr Ortszeit landete der Bayern-Tross am Freitagabend im Wintertrainingslager in Doha/Katar. Nicht mal drei Stunden später bat der Cheftrainer zur ersten Einheit des siebentägigen Wintertrainingslagers.

Zum Start in die Rückrunde absolvierten die Spieler hinter verschlossenen Toren einen lockeren Aufgalopp auf einem der noblen Rasenplätze der Aspire Academy. Anschließend standen Kraft- und Stabilisationsübungen auf dem Programm.

Unter anderem mit dabei waren auch die aus ihrem Urlaub selbst eingeflogenen Stars um Manuel Neuer, Franck Ribery und Robert Lewandowski. Auch Arjen Robben (zuletzt Reha nach Oberschenkel-Reizung) und James Rodriguez (zuletzt Außenbandteilriss im linken Knie) nahmen am Training teil.

Serge Gnabry (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) stand ebenfalls bereits auf dem Platz und steigt am Samstag wieder voll ein. Der mitgeflogene Corentin Tolisso (Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie) trainiert in Doha individuell.

Holprige Ankunft für Davies

Für Neuzugang Alphonso Davies verlief der Start in Doha zunächst holprig. Als letzter Passagier verließ der 18-jährige Kanadier rund 20 Minuten nach seinen Mitspielern den Sonderflieger QR 7452 - da hatten die meisten Mitgereisten die Passkontrolle schon hinter sich.

Erst um 16.35 Uhr Ortszeit erreichte Alphonso Davies die Sicherheitskontrolle am Hamad International Airport © SPORT1

Grund: Rund um seinen Sitzplatz suchte das Supertalent mit Crew-Mitgliedern nach einem verlorenen Gegenstand. Was er suchte, wollte Davies mit einem Schmunzeln nicht verraten. Erst um 16.35 Uhr Ortszeit erreichte Alphonso Davies die Sicherheitskontrolle am Hamad International Airport. Am Abend trainierte auch er mit der Mannschaft.