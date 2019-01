Jadon Sancho hat betont, Borussia Dortmund vorerst nicht verlassen zu wollen. Auf die Frage, ob der Durchstarter der Hinrunde plant, beim BVB zu bleiben, antwortete er laut DailyMail: "Ja. Ich will Fußball spielen und diese Möglichkeit bekomme ich hier. Ich bin gerade glücklich."

Zuletzt wurde in britischen Medien bereits über eine Rückkehr des englischen Nationalspielers in die Premier League spekuliert. Sancho war im Sommer 2017 für etwa acht Millionen Euro aus der Jugend von Manchester City zu den Schwarzgelben gewechselt. In der abgelaufenen Hinserie war dem schnellen Flügelspieler der Durchbruch gelungen.

Inzwischen fühlt sich Sancho in Dortmund wohl, anfangs war das jedoch anders, wie der 18-Jährige zugab. "Ich habe mich wirklich gut angepasst. Aber am Anfang war es schon ein wenig schwierig, weil ich weit weg von zu Hause bin. Aber meine Familie und der Verein haben mir da sehr geholfen", erklärte Sancho.

Deutsche Sprache machte Sancho Sorgen

Auch sprachliche Barrieren führten zu Beginn seiner Dortmunder Zeit zu Problemen. "Das hat mir große Sorgen bereitet, aber als ich angekommen bin und jeder mit mir Englisch gesprochen hat, habe ich mich wohler gefühlt. Mein Deutsch ist nicht das Beste, aber ich lerne die Sprache. Ich muss sie lernen", fügte das Supertalent hinzu.

Am Freitagnachmittag kann Sancho seine Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen. Mit dem BVB bestreitet der Engländer im Rahmen des Trainingslagers in Marbella ein Vorbereitungsspiel gegen Feyenoord Rotterdam. (Testspiel: Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam am Freitag ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)