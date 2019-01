Der FC Bayern bläst zum Angriff. Nach dem gelungenen Trainingslager in Katar ist das Selbstvertrauen beim Rekordmeister eine Woche vor dem Rückrunden-Start in der Bundesliga riesig.

"Ich glaube, wir werden Deutscher Meister", schickte Niklas Süle direkt eine Kampfansage an den BVB, trotz noch sechs Punkten Rückstand der Bayern.

Ihre Wettkampfform wollen sich die Münchner am Sonntag bei der 10. Ausgabe des Telekom Cups am Sonntag in Düsseldorf holen – und nebenbei den fünften Titel beim Vorbereitungsturnier.

Lewandowski lobt Davies

Dabei dürfte es auch zum mit Spannung erwarteten Debüt von Alphonso Davies kommen, zumal die beiden Außenstürmer Franck Ribery und Arjen Robben derzeit mit Oberschenkelverletzungen außer Gefecht sind. Davies war bereits im November für 10 Millionen Euro aus Vancouver nach München gekommen, ist aber erst seit Januar spielberechtigt.

Im Trainingslager von Doha hatten seine Teamkameraden bereits die Gelegenheit, den schnellen Flügelspieler aus der Nähe zu betrachten - und sie geraten ins Schwärmen. "Er ist natürlich noch sehr jung", sagt Robert Lewandowski bei bundesliga.com, "aber ich glaube, dass er ein sehr guter Spieler wird".

Der polnische Stürmerstar will seinem neuen Kollegen dabei helfen, sich schnell ins Team zu integrieren. "Ich unterhalte mich viel mit ihm. Ich weiß, dass es für ihn sehr wichtig ist, sich wohl zu fühlen, und dabei unterstütze ich ihn."

Dennoch dürfte der 18-jährige Kanadier noch Zeit brauchen, sich an das Tempo und die Zweikampfhärte der Bundesliga zu gewöhnen. "Er ist ein sehr talentierter Spieler und hat ein Riesen-Potenzial. Er muss jetzt versuchen, so schnell wie möglich die Sprache zu lernen. Er hat sich aber gut integriert und ist ein netter, junger Mann", sagte Trainer Niko Kovac über sein Offensiv-Juwel.

Auch der wiedergenese James Rodriguez will die Chance in Düsseldorf nutzen, sich für einen Startelf-Einsatz gegen die TSG zu empfehlen.

Zum zweiten Mal nach 2017 findet der Telekom Cup in diesem Jahr in der Winterpause vor dem Auftakt der Rückrunde statt. Sat1 überträgt am Sonntag ab 12.45 Uhr live. SPORT1 zeigt die Highlights des Turniers ab 21 Uhr im TV und informiert über alle Spiele im SPORT1-LIVETICKER.

Bayern wollen Titel beim Telekom Cup verteidigen

Die Bayern sind Titelverteidiger und Rekordtitelträger bei diesem Turnier. Die bisher letzte Ausgabe im Juli 2017 gewannen die Münchner durch einen Finalsieg über Werder Bremen.

Neben den Bayern nehmen an dem Turnier noch der Tabellendritte Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC sowie Aufsteiger und Gastgeber Fortuna Düsseldorf teil. Die Bayern spielen das erste Halbfinale gegen Fortuna um 13 Uhr, im Anschluss folgt das zweite Halbfinale zwischen Gladbach und Hertha.

Die Partien dauern jeweils 45 Minuten und gehen bei einem Unentschieden nach Ende der Spielzeit direkt ins Elfmeterschießen. Um 15.20 Uhr bestreiten die beiden Halbfinal-Verlierer das Spiel um Platz drei, ehe im Finale (16.30 Uhr) der Turniersieger ermittelt wird.

Bayern mit unguter Erinnerung an Fortuna

Die Bundesliga-Partie gegen Düsseldorf dürften die Bayern nicht in bester Erinnerung haben. 3:3 stand es am Ende, obwohl der Rekordmeister zwischenzeitlich mit zwei Toren führte. Im Anschluss rumorte es bei den Bayern mächtig, Uli Hoeneß kritisierte seine Spieler öffentlich.

Davon ist zur Zeit nichts mehr zu spüren, wie auch Thomas Müller im SPORT1-Exklusivinterview bestätigte. "Man merkt jedem an, dass die Tristesse vom November bei keinem mehr zu spüren ist", erklärte Müller in Doha.

"Ich denke, diese beiden Freundschaftsspiele sind die perfekte Vorbereitung für den Rückrundenauftakt. Ich hoffe, dass die ganze Woche gut verläuft und wir am Freitag in Top-Form sind", richtet Torjäger Robert Lewandowski klar den Fokus auf den Rückrundenauftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der Pole ist mit sechs Treffern Toptorjäger in der Geschichte des Telekom Cups.

Der Spielplan im Überblick:

13 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München

14.10 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC

15.20 Uhr: Spiel um Platz 3

16.30 Uhr: Finale

So können Sie den Telekom Cup verfolgen:

TV: SAT.1 (Live), SPORT1 (Highlights)

LIVESTREAM: SAT1.de, ran.de

LIVETICKER: sport1.de