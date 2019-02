Seit zwei Wochen fehlt Marco Reus Borussia Dortmund. Sein für Sonntag erhofftes Comeback im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen verzögert sich möglicherweise.

Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr des Dortmunder Kapitäns reagierte BVB-Trainer Lucien Favre ausweichend.

"Wir wissen nicht, wann die verletzten Spieler wieder einsetzbar sind", sagte Favre nach der Nullnummer am Montagabend beim 1. FC Nürnberg.

Reus verletzt sich beim Pokal-Aus

Reus zog sich beim Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen am 5. Februar eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird seither schmerzlich vermisst. Das Remis in Nürnberg war wettbewerbsübergreifend die fünfte sieglose Partie in Serie.

"Alle wissen, dass Marco Reus wichtig ist. Aber es bringt nichts, darüber zu sprechen. Wir müssen von den Spielern, die da sind, sprechen", hatte Favre bereits vor dem Anpfiff bei Eurosport gesagt.