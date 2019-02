Die Karriere von Claudio Pizarro zum Durchklicken:

Bildergalerie Die Karriere von Claudio Pizarro 39 Bilder

Gegen Hertha BSC schnappt sich Claudio Pizarro den Rekord als ältester Bundesliga-Torschütze aller Zeiten.

Im Alter von 40 Jahren und 136 Tagen traf der Peruaner zum 1:1 für Werder Bremen - in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Es ist nicht der erste Rekord in der Karriere des Stürmers, der die Zukunft seiner Laufbahn von seiner Verfassung abhängig macht: "Schauen wir mal, was der Körper in den nächsten zwei, drei Monaten macht."

Dass Pizarro überhaupt bei Werder landete, war dem speziellen Verhandlungsgeschick eines ehemaligen Geschäftsführers zu verdanken.

SPORT1 blickt auf Pizarros Karriere.