TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 0:0

Bayer Leverkusen - Bayern München 0:0

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 0:0

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:0

1. FC Nürnberg - Werder Bremen 0:0

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 0:0

+++ Teams laufen ein +++

In wenigen Augenblicken rollt der Ball. Bei den Bayern trägt heute Thomas Müller die Kapitänsbinde.

+++ James bei Bayern in der Startelf +++

Dafür darf James Rodriguez mal wieder von Beginn an ran. Der Kolumbianer steht erstmals seit dem 3. November 2018 in der Bundesliga in der Startelf der Bayern.

Für Manuel Neuer rückt Sven Ulreich zwischen die Pfosten. Javi Martinez und Serge Gnabry sitzen zunächst auf der Bank. Joshua Kimmich rückt ins defensive Mittelfeld, dafür steht Rafinha in der Anfangsformation.

Aufstellungen von Leverkusen und Bayern:

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Brandt - Bailey, Bellarabi - Volland

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Kimmich, Goretzka - Müller, James, Coman - Lewandowski

Aufstellungen von Frankfurt und Dortmund:

Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Fernandes - da Costa, Rode, Jovic, Kostic - Haller, Rebic

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer

Während der BVB beide Spiele nach der Winterpause gewonnen hat, musste sich Frankfurt mit vier Punkten begnügen. Dennoch hat das Team von Trainer Adi Hütter Anschluss an die Champions-League-Plätze.