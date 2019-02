Bis in die Verlängerung musste der FC Bayern bangen - dann kam die Erlösung durch Kingsley Coman: Der Rekordmeister setzte sich gegen Hertha BSC durch und erreichte das Viertelfinale des DFB-Pokals.

Um diesen Aufwind zu nutzen, muss das Team von Trainer Niko Kovac jetzt nachlegen. Am Samstagabend geht es gegen den FC Schalke 04 und darum, ob man Borussia Dortmund folgen kann. (Bundesliga: FC Bayern - FC Schalke 04 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Sieben Punkte Rückstand sind es zum gegenwärtigen Zeitpunkt und es können zehn werden, falls die Schwarz-Gelben gegen die TSG Hoffenheim gewinnen. Eine Vision, die bei den Bayern Schrecken auslöst und für die vorzeitige Entscheidung der Meisterschaft sorgen könnte.

Gladbach gefährlich

Eine weitere Gefahr: Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sind punktgleich mit dem FCB, rangieren aber wegen der besseren Tordifferenz auf Platz zwei. Wenn das Team von Trainer Dieter Hecking gegen Hertha BSC gewinnt, wird es noch ein Stück unbequemer.

Die Bayern müssen derweil auf Arjen Robben und Torhüter Manuel Neuer verzichten.

Der DFB-Kapitän stehe "wahrscheinlich eher nicht" zur Verfügung, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Neuer fehlte wegen einer Daumenverletzung zuletzt bereits in Leverkusen (1:3) und im Pokal bei Hertha BSC (3:2 n.V.). Der 32-Jährige wird gegen Schalke erneut von Sven Ulreich vertreten. Eine Rückkehr von Neuer ins Tor ist offen.

Nach der Partie gegen Schalke steht für die Bayern am 15. Februar das Derby beim FC Augsburg am. Am 19. Februar kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Hinspiel-Kracher beim FC Liverpool.

Kovac: "Kein Risiko eingehen"

Man müsse bei Neuer schauen, so Kovac, "was bis dahin passiert. Wir werden kein Risiko eingehen, wollen nicht, dass es sich verschlechtert. Erst wenn Manu sein Okay gibt, wird er wieder dabei sein."

Robben fehlt seit Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung. "Arjen fängt immer wieder an und geht frühzeitig rein. Er möchte 100 Prozent beschwerdefrei sein. Dass er nicht spielen kann, ärgert uns und ihn natürlich am meisten", sagte Kovac. Wie lange es noch dauern werde, "kann ich nicht sagen".

Jerome Boateng ist nicht verletzt, spielt derzeit aber trotzdem nicht. Auch am Freitag machte Kovac dem Weltmeister von 2014 trotz des Patzers des Konkurrenten Mats Hummels in Berlin wenig Hoffnung, dass sich die Situation ändert.

Wenn er einen Spieler nach einem Fehler sofort wieder rausnehmen würde, "fördert das nicht das Selbstvertrauen. Ich habe nie einen nach einem Fehler sofort ausgewechselt", sagte der 47-Jährige.

Voraussichtliche Aufstellungen Bayern - Schalke

Bayern: Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Goretzka, Thiago – Coman, Müller, Gnabry – Lewandowski

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sane, Bruma, Oczipka - Bentaleb, Rudy - Harit, McKennie, Konopljanka - Uth

