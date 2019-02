FC Bayern: Die Trainer der Ära Uli Hoeneß zum Durchklicken:

Im Mai 1979 übernahm Uli Hoeneß mit 27 Jahren das Manageramt beim FC Bayern und avancierte so zum jüngsten Manager in der Geschichte der Bundesliga.

Seit 2016 ist der heute 67-Jährige Präsident des Rekordmeisters, nachdem er dieses Amt schon von 2009 bis 2014 bekleidet hatte.

In all der Zeit sah Hoeneß viele Trainer kommen und gehen. Jürgen Klopp gehörte nicht dazu - obwohl Hoeneß mit ihm bereits eine Vereinbarung getroffen hatte, wie er nun erzählte. Am Ende kam dann aber doch Jürgen Klinsmann an die Säbener Straße.

SPORT1 gibt einen Überblick über alle Bayern-Trainer in der Ära Hoeneß.

