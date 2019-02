Hannover 96 lädt Fan wegen "ElKackico" zu Spiel gegen Nürnberg ein

Es ist das absolute Keller-Duell des Bundesliga-Spieltags: Schlusslicht Hannover 96 empfängt den Vorletzten 1. FC Nürnberg.(Bundesliga: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Doch ein Fan wird sich besonders über das Spiel freuen. Twitter-User Kitto, Anhänger der Hannoveraner, hatte am Mittwoch die Statistiken des Duells bemüht.

So ist Hannover seit neun Spielen ohne Sieg, die schlechteste Heimmannschaft und hat die meisten Gegentore kassiert.

Twitter-Hashtag geht viral

Der Club wartet seit 14 Spielen auf einen Sieg ist die schlechteste Auswärtsmannschaft und hat wie Hannover die meisten Gegentore kassiert.

Daher spricht der Twitter-User von "#ElKackico" in Anlehnung an den Clasico in Spanien zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Der Hannover-Fan wurde aufgrund dieses Hashtags, der von zahlreichen Personen und Medien aufgegriffen wurde, von 96 zu der Partie eingeladen.

Er darf via Instagram und Facebook die Aufstellung der Hannoveraner verkünden und darf die Partie im VIP-Bereich der HDI-Arena verfolgen.