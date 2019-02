Mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 2:2 beim Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel zeigte Manchester Citys Leroy Sane einmal mehr seine Extraklasse.

Dass ihm dieses Traumtor ausgerechnet gegen seinen Herzensklub und Ausbildungsverein gelang, dürfte den Schalker Anhängern besonders wehgetan haben.

Dabei sind es die königsblauen Seelen mittlerweile gewohnt ihre wertvollsten Rohdiamanten an Europas Elite abtreten zu müssen.

