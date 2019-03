1899: Hopp will an Sohn übergeben

vergrößernverkleinern Dietmar Hopp ist Gesellschafter der TSG Hoffenheim © Getty Images

Mäzen Dietmar Hopp will seine Verantwortlichkeiten nach seinem Rückzug am liebsten an einen seiner Söhne weitergeben. Er weiß aber noch nicht, an welchen Sohn.