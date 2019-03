Bayerns Lieblingsfeinde zum Durchklicken:

Uli Hoeneß ist für seine Verbal-Attacken berühmt und berüchtigt. Zuletzt plauderte der Bayern-Präsident über den Ablauf von Transfers bei Manchester City - was in England nicht so gut ankam.

"Mein Freund Pep hat mir erzählt, was passiert, wenn er einen Spieler haben will, der 100 Millionen Euro kostet. Er sammelt ein paar Videos über den Spieler und fliegt zum Scheich", erklärte Hoeneß laut "Abendzeitung" den Ablauf.

"Dann gibt es ein opulentes Essen, man sieht sich die Videos an, und der Scheich überweist die Summe"; sagte Hoeneß. Danach müsse der Scheich nur den Gashahn ein paar Millimeter weiter aufdrehen, und schon habe er die Ausgaben wieder ausgeglichen.

Hoeneß' Plauderei aus dem Nähkästchen stieß den Verantwortlichen von ManCity laut eines Berichts des "Mirror" sauer auf. Nicht zum ersten Mal sorgt Hoeneß mit seinen Aussagen für Wirbel.

