Bayer Leverkusen muss im Punktspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Hannover 96 möglicherweise auf Abwehrchef Sven Bender verzichten. "Er hat heute nicht mit der Mannschaft trainiert", berichtete Trainer Peter Bosz am Freitag: "Wenn er im Kader sein will, muss er am Samstag mittrainieren. Ich glaube, bei ihm wird es für Sonntag eher knapp werden." (Bundesliga: Hannover 96 - Bayer Leverkusen, Sonntag ab 18:00 Uhr im LIVETICKER)

Bender hatte sich am vergangenen Samstag beim 2:0 der Werkself gegen den SC Freiburg eine Kopfverletzung zugezogen.

Jetzt das aktuelle Trikot von Bayer Leverkusen kaufen – hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

Offen ist auch, ob Lars Bender und Karim Bellarabi nach längeren Verletzungspausen wieder zur Verfügung stehen. "Wir müssen das Abschlusstraining abwarten", sagte Bosz.