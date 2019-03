Diesmal kann Borussia Dortmund vorlegen.

Im Meisterschaftskampf mit dem FC Bayern München muss Tabellenführer BVB am 24. Spieltag mal nicht nachlegen. Mit einem Sieg beim FC Augsburg könnte man zur Abwechslung auch einmal dem Rekordmeister Druck machen. Zumindest über Nacht wären es wieder sechs Punkte Vorsprung auf den Dauerrivalen. Die Münchner müssen am Samstag in Mönchengladbach ran. (Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Dortmund, Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Einen Schub könnte die Rückkehr von Kapitän Marco Reus geben, der nach auskuriertem Muskelfaserriss in den Kader zurückkehrt. Ob der Nationalspieler gleich anfängt, ließ Trainer Lucien Favre auf seiner Spieltags-PK am Mittwoch noch offen. (Bundesliga-Tabelle)

Anzeige

Augsburg heimschwach gegen BVB

Zwei Punkte holten die Augsburger zu Hause gegen den BVB und damit nur ein Drittel der Zähler, die sie in Dortmund verbuchten. Den bislang letzten Heimpunkt sicherte sich der FCA am 13. Mai 2017 mit einem 1:1. Mit diesem Ergebnis endeten auch drei der letzten fünf Duelle. Trotz der schlechten Bilanz mit insgesamt nur einem Sieg trafen die Augsburger in jedem der letzten zehn Vergleiche.

Jetzt das Trikot der Bundesligisten kaufen - hier geht es zum Shop! | ANZEIGE

Beim spektakulären 4:3 im Hinspiel, für das Paco Alcacer mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 90. Minute sorgte, fielen alle vier Dortmunder Tore durch Joker. Die Westfalen gewannen nur eins ihrer letzten fünf Auswärtsspiele (1:0 in Leipzig am 19. Januar), in denen sie lediglich drei Treffer erzielten. Der FCA gewann nur eine der letzten 14 Ligapartien, verlor sechs der letzten sieben und die letzten drei mit zwölf Gegentoren.

Das 3:0 gegen Mainz vom 3. Februar war einer von nur zwei Heimsiegen der Augsburger, die den Ligarekord von 13 Gegentoren durch Joker kassierten, während der BVB mit 14 die meisten Jokertreffer erzielte. Die Dortmunder unterlagen in der Liga nur in Düsseldorf (1:2 am 18. Dezember), mussten sich aber in drei der letzten vier Punktspiele mit einem Unentschieden begnügen. Jadon Sancho und Mario Götze (je 2) erzielten vier der letzten sechs BVB-Tore. Die Augsburger begingen die meisten Fouls (316), die Dortmunder die wenigsten (181).

Personalsorgen beim FCA

Der FCA hat vor allem in der Abwehr massive Probleme. Die Rotsperre für Reece Oxford nach seinem Platzverweis bei der 1:5-Klatsche in Freiburg hilft da auch nicht. Vielleicht kommt es sogar zum Bruderduell zwischen Felix und Mario Götze. Zumindest steht im Offensivbereich der schnelle Andre Hahn wieder zur Verfügung. Dafür ist der frühere Schalker Jan Moravek mit Adduktorenproblemen fraglich.

Mögliche Aufstellungen FC Augsburg - Borussia Dortmund

Augsburg: Kobel - Danso, Khedira, Stafylidis - Schmid, Koo, Baier, Max - Ji - Gregoritsch, Cordova

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze

So können Sie FC Augsburg - BVB LIVE verfolgen:

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de